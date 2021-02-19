РИАМО - 19 фев. В столице стартовал прием заявок на новый сезон общегородского конкурса «Покажи Москву!», в рамках которого москвичи смогут рассказать о любимых местах своего района и составить авторский туристический маршрут по нему, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму столицы.

Конкурс является продолжением серии мероприятий, приуроченных к празднованию Всемирного дня гида. Он организован комитетом по туризму Москвы.

«По итогам конкурса будут определены 17 победителей: 12 выберет жюри и еще пять — участники проекта «Активный гражданин». Подать заявку можно с 19 февраля по 9 марта. Они принимаются на официальном сайте», — сказала заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В жюри пойдут представители Мостуризма, комитета общественных связей и молодежной политики, департамента культурного наследия, Музея Москвы и ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Кроме того, в составе будет один из победителей первого сезона конкурса Андрей Леднев.

Итоги конкурса подведут 18 апреля. Финалистам вручат дипломы от столичного комитета по туризму. Победители по итогам онлайн-голосования получат дополнительные призы, которые подготовит проект «Активный гражданин».

Первый сезон конкурса «Покажи Москву!» прошел в сентябре 2020 года. Победу в нем одержали 15 человек. Популярными среди москвичей и гостей столицы стали маршрут «Остров Сыромятники», прогулка по парковым территориям «Зеленое кольцо Москвы» и маршрут «Полет на машине времени по необычной Таганке».

Более подробную информацию о конкурсе и маршруты победителей первого сезона можно найти медиаплатформе москвастобой.рф.

Всемирный день гида отмечается 21 февраля с 1990 года. Именно в этот день 31 год назад была основана ассоциация гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров в Москве. В прошлом году в рамках серии мероприятий «День гида» в Москве была организована специальная экскурсионная программа, в которой поучаствовали более 3,5 тысячи москвичей и гостей столицы.

На сегодня в Москве работают более 2 тысяч русскоязычных гидов-экскурсоводов, а также около 1,7 тысячи гидов-переводчиков.