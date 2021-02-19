РИАМО - 19 фев. Президент РФ Владимир Путин присвоил генеральские звания 26 сотрудникам Вооруженных сил, МВД, МЧС и Росгвардии, сообщает ТАСС.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Четверо сотрудников МЧС получили звания генерал-майора, а замминистра Алексей Серко — генерал-лейтенанта. Воинские звания генерал-лейтенанта и генерал-майора присвоены пяти военнослужащим Росгвардии, еще трое получили звания генерал-майора полиции», — говорится в сообщении.

Звания генерал-майора полиции и генерал-майора внутренней службы получили восемь сотрудников МВД. Замглавы министерства Виталию Шулике присвоено звание генерал-полковника полиции.

Кроме того, два сотрудника ФСИН стали генерал-майорами внутренней службы, а еще один — генерал-лейтенантом. Замруководителя ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Дмитрий Иванов получил высшее специальное звание генерал-майора юстиции.​