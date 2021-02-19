РИАМО - 19 фев. Количество столичных аптек, отпускающих лекарства по электронным рецептам, увеличилось в два раза и достигло 1,5 тысяч, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Покупать лекарства в городских аптеках с помощью QR-кода можно с февраля этого года.

«Этот сервис уже доступен в 351 аптечной организации департамента здравоохранения Москвы для льготного отпуска лекарственных средств, а также в 1223 точках коммерческих аптек. С начала работы проекта количество аптечных точек, где принимают электронные рецепты, увеличилось вдвое и составляет 1574», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для получения лекарства достаточно показать фармацевту QR-код на экране мобильного телефона. Данная система позволяет исключить возможность несанкционированной передачи назначений лекарств другим лицам или неоднократной покупки препаратов в разных аптеках по одному и тому же рецепту.

При этом для тех, кто не готов пользоваться рецептом в электронном виде и хочет купить лекарства в аптеке, не подключенной к ЕМИАС, или уезжает в другой регион, сохраняется возможность получить рецепт на традиционном бумажном бланке.

Лекарства в аптеках Москвы теперь можно получить по QR‑коду>>