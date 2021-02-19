РИАМО - 19 фев. Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина считает, что снижение ипотечных ставок может спровоцировать появление «пузыря» на финансовом рынке в будущем, сообщает РИА Новости.

По ее словам, в 2020 году ставка снижалась благодаря льготной ипотеке и общему снижению ставок на рынке, однако сегодня антикризисная льготная ипотека уже приводит к необоснованному росту цен на жилье.

«Ставки по ипотеке не должны противоречить рыночным тенденциям, иначе у нас есть риск получить пузыри на финансовом рынке», — заявила Набиуллина.

Она подчеркнула, что низкая ставка уже перекрыта выросшей стоимостью квартир для многих заемщиков в регионах.

Доступность ипотеки необходимо обеспечивать более адресными мерами, к примеру, поддержкой региональных заемщиков и молодых семей.

Ранее Набиуллина сообщила, что программа льготной ипотеки в России должна быть свернута из-за потери своей социальной функции и сохранена только в отдельных регионах. По мнению главы ЦБ, низкая ставка спровоцировала рост цен на квартиры из-за того, что обеспеченные россияне стали скупать их в большом количестве, рассматривая это как инструмент для вложения средств.​