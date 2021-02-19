РИАМО - 19 фев. В пятницу в Москве и Московской области температура воздуха составит от минус 19 до минус 14 градусов, осадков не ожидается, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура в Москве составит минус 16 - минус 14 градусов, по области - минус 19 - минус 14 градусов», - говорится в сообщении.

Скорость северо-западного ветра составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня будет на уровне 755 миллиметров ртутного столба.

Относительная влажность воздуха в регионе составит около 70%.