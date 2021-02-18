РИАМО - 18 фев. Алексей Сапсан стал заместителем руководителя департамента здравоохранения Москвы, соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Принять Сапсай Алексея <...> на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность заместителя руководителя департамента здравоохранения Москвы», — говорится в документе.

Контракт с чиновником заключен на пять лет, но не превышающем срок полномочий мэра Москвы.

Также Собянин освободил от должности заместителя руководителя столичного Депздрава Алексея Паламарчука, который занимал эту должность с февраля 2019 года. Он уволился по собственной инициативе.