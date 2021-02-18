РИАМО - 18 фев. Размер вкладов жителей Москвы и Подмосковья в местные банки увеличился в 2020 году на 6,5% и составил почти 15,4 триллиона рублей без учета средств на счетах эскроу, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Центрального банка Российской Федерации по ЦФО.

Динамика рублевых вкладов при этом была положительной, а валютных – отрицательной. По словам начальника экономического управления Главного управления Банка России по ЦФО Елены Буздалиной, в конце года, когда банки традиционно проводят предновогодние акции, доходность депозитов, оставалась относительно невысокой.

«При этом рост средств на депозитах был обеспечен выплаченными в конце года премиями и пособиями, которые население предпочло разместить в банках», - сказала Буздалина.

По ее словам, ожидается, что в 2021 году банки продолжат конкурировать за средства клиентов, создавая выгодные условия по сберегательным и инвестиционным продуктам.

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