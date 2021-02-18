РИАМО - 18 фев. Мособлдума предлагает упростить процедуру получения гаража по наследству, инициативу собираются направить в Госдуму РФ, сообщается на сайте регионального парламента.

«На 138-м заседании Мособлдумы была рассмотрена поправка к проекту федерального закона №1076374-7 об урегулировании вопросов приобретения прав на гаражи и на земельные участки, на которых они находятся», - говорится в сообщении.

По словам председателя комитета по имущественным отношениям и землепользованию Владимира Шапкина, создание гаражных кооперативов приходилось на конец прошлого века. Тогда многие получали земельные участки от организаций, при которых были образованы кооперативы.

Многие члены этих кооперативов не оформили права на объекты надлежащим образом, и теперь их наследникам сложно унаследовать имущество. Но у наследников есть возможность получить права на земельные участки (гаражи) в порядке приоретательной давности, по истечении 15 лет добросовестного, открытого и непрерывного владения недвижимости.

«В случае принятия Госдумой нашей поправки, у наследников будет возможность оформить права в упрощенном порядке», - сказал Шапкин.