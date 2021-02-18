РИАМО - 18 фев. В период морозов в столице усилили контроль на объектах энергетики, по регламенту восстановление работы на объектах не превышает 1,5 часа, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

«Аномальный снегопад и низкие температуры в Москве не повлияли на работу объектов энергоснабжения города, жители обеспечены бесперебойной подачей электроэнергии», - говорится в сообщении.

Диспетчеры наблюдают за ситуацией в режиме реального времени. Они используют городские камеры наблюдения. Если происходит аварийное отключение оборудования, диспетчеры моментально видят это на интерактивной карте и отправляют на место технологического нарушения оперативную бригаду.

В случае технологического нарушения это помогает определить его масштаб, вид работ, а также скоординировать сотрудников, которые едут на место. На круглосуточном дежурстве находятся 26 диспетчеров.

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