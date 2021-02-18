РИАМО - 18 фев. С начала работы системы-112 Подмосковья операторы сервиса приняли и обработали более 48 миллионов вызовов от людей, попавших в беду, говорится в сообщении пресс-службы системы.

Единый номер работает с 1 июня 2015 года. Он функционирует в круглосуточном режиме. Ежедневно на него поступает порядка 30 тысяч вызовов. С начала 2021 года на номер «112» поступило уже более 1,5 миллиона звонков.

«На сегодняшний день более 69% обращений на номер «112» адресовано специалистам скорой медицинской помощи, более 25% – полиции и ГИБДД, остальные 6% – пожарной охране, аварийной службе газовой сети и другим службам», - говорится в сообщении.

На номер «112» самостоятельно могут обращаться люди, имеющие ограниченные возможности по слуху и речи. В центрах обработки вызовов круглосуточно дежурят профессиональные сурдопереводчики.

В системе-112 Московской области также работают операторы-психологи. Они включаются в работу в случае экстренных ситуаций, когда обратившийся находится в стрессовом состоянии и не может предпринять правильные действия до прибытия служб спасения.