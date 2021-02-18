РИАМО - 18 фев. В Московской области крупнейшее предприятие по производству бумаги ООО «Павлово-Посадский Гофрокомбинат» получило новый корпус площадью 12,5 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Павлово-Посадский Гофрокомбинат» – предприятие полного цикла. Спектр деятельности широкий: от приема макулатуры в качестве вторичного сырья до производства бумаги, картона и других изделий», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В здании будут хранить сырье и готовую продукцию. Инвестиции в строительство составили 200 миллионов рублей. Оно будет интегрировано в общую логистическую систему производственного-складского комплекса.

Комплекс был модернизирован и заработал в декабре 2020 года. Объем инвестиций в строительство составил 650 миллиона рублей. Было создано дополнительно 100 рабочих мест.