РИАМО - 18 фев. Подорожание цен на яйца и мясо птицы может произойти из-за увеличения затрат на корма и импортные составляющие, а также по ряду других факторов, сообщает Nation News.

Свое мнение на этот счет высказал заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн. Он отметил, что бройлерная курятина и куриные яйца являются самым оптимальным и основным источником белка в рационах россиян с разным уровнем дохода.

«Опыт сравнительно резкого и пропагандистски неподготовленного роста в РФ цен на сахар и растительное масло показал, что такие явления в нашей стране ведут к недовольству как населения, так и высшего руководства, а это зачастую чревато поиском или наказанием виновных и не рыночными воздействиями на всю причастную к росту цен управленческую, производственную и сбытовую цепочку», — сказал Гольдфайн.

Еще в числе причин возможного подорожания - пандемия коронавируса, чрезмерные эмиссии доллара и некоторых других валют. А также проблемы на мировых продовольственных рынках и санкции.​