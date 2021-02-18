РИАМО - 18 фев. Жителю Подмосковья назначили наказание в виде 20 часов обязательных работ за неулату административного штрафа, он благоустраивал общественные территорий кладбища, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

«За неуплату размещения автомобиля на платной городской парковке мужчина был привлечен к административной ответственности <...> и оштрафован на 5 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Судебный пристав, возбудивший дело в отношении должника, разъяснил мужчине все последствия уклонения от уплаты штрафа, но нарушитель проигнорировал предупреждения сотрудника службы.

Как только обязательные работы подошли к концу, должник оплатил административный штраф за неправильную парковку.