РИАМО - 18 фев. В городском округе Жуковский состоялось заседание Общественной палаты города созыва 2020 года, где общественникам вручили награду от Московской областной думы, говорится в сообщении пресс-службы фракции «Справедливая Россия».

Заместитель председателя Мособлдумы, руководитель фракции «Справедливая Россия», член комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Игорь Чистюхин, который стал почетным гостем мероприятия, поблагодарил предыдущий состав общественников за активную работу, вручил им награды и ценные подарки.

«Общественная работа – это контроль со стороны жителей за решениями власти, здравые идеи и возможность обсуждать вопросы, которые касаются каждого жителя. Преемственность, на мой взгляд, в этом вопросе – это очень правильно», – сказал Чистюхин.

Он добавил, что благодарит за работу тех, кто с 2018 по 2020 годы ответственно, заметно для горожан и власти, работал для развития наукограда.

Ценный подарок достался и новым членам Общественной палаты в лице председателя Сергея Гридунова, который по словам Чистюхина, представляет собой символ дружбы между Общесттвенной палатой городского округа и Мособлдумой.

На мероприятие были приглашены предшественники в лице членов палаты третьего созыва под председательством Андрея Лапшина.