РИАМО - 18 фев. Главой городского округа Ступино по решению совета депутатов избран Сергей Мужальских, сообщается в Instagram-аккаунте Главного управления территориальной политики Московской области.

«Сегодня состоялся конкурс на должность главы городского округа Ступино. По результатам конкурса главой муниципального образования Ступино избран Мужальских Сергей Геннадьевич, который с января текущего года временно исполнял обязанности главы Ступино», - говорится в сообщении.

Мужальских родился 7 сентября 1982 года в селе Рождественское Рассказовского района Тамбовской области. Окончил Тамбовский государственный технический университет по специальности «Юриспруденция». Проходил военную службу в Подольске.

С января 2021 года исполнял обязанности главы городского округа Ступино. В 2019 году — награжден знаком отличия «За заслуги перед городом Серпуховом».