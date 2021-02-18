РИАМО - 18 фев. Следователи предъявили обвинение 45-летнему жителю Долгопродуного по части 2 статьи 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера несовершеннолетнего», говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Подмосковью.

«По данным следствия, 2 января 2021 года обвиняемый, находясь на территории гаражного массива в микрорайоне «Виноградовские горки» города Долгопрудный совершил понуждение к сексуальным действиям», - говорится в сообщении.

В настоящий момент следователи принимают меры по установлению всех обстоятельств происшествия.

Расследование продолжается.