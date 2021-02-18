РИАМО - 18 фев. Перенос транзита грузовиков свыше 12 тонн на ЦКАД позволит разгрузить МКАД на 15%, сообщается на Едином транспортном портале Москвы.

«В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ, Москва и МО приняли совместное решение о переключении транзитного движения грузовиков свыше 12 тонн на ЦКАД», - говорится в сообщении.

Это решение позволит сократить число ДТП с пострадавшими на МКАД на 20%.

Ограничения начнут действовать с 9 утра 20 февраля до 9 утра 22 февраля. Они не коснутся грузовиков с действующими пропусками, направляющихся в Москву.

МКАД фактически является внутригородской улицей с множеством съездов. В свою очередь, ЦКАД с двумя – тремя полосами в каждую сторону позволит транзитному транспорту беспрепятственно ехать со скоростью до 110 километров в час.

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