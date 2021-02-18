РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 фев. Кабинет врача-терапевта по адресу: улица Текстильщиков, дом №31 микрорайона Западный, заработает через 3-4 недели, сообщила заместитель главного врача ДЦГБ Вера Максютина.

В четверг в микрорайоне Западный прошел отчет администрации перед населением с участием депутата Мособлдумы Олега Жолобова, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского и заместителей главы администрации.

«На период пандемии работа данного кабинета была приостановлена, потому что врач был привлечен в городскую поликлинику для оказания неотложной помощи нашим жителям как в виде вызовов, так и в качестве приема в кабинете неотложной помощи. Мы обещаем, что через 3-4 недели работа кабинета данного возобновится», - сказала Максютина.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.