РИАМО - 18 фев. В период сильных снегопадов автомобилистам лучше отказаться от поездок на своей машине, чтобы коммунальные и дорожные службы могли беспрепятственно убирать дороги, сообщил РИАМО член общественного совета при министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Мухортиков.

«Конечно, если есть альтернатива, то лучше воспользоваться общественным транспортом, для того чтобы не мешать технике и службам убирать дороги и выполнять свою работу», - сказал Мухортиков.

Он отметил, что чем меньше автомобилей будет на дорогах, тем лучше дорожные службы будут справляться со своей работой.

«Если вы все же решили ехать на своем автомобиле, то необходимо делать это медленно, внимательно, сохранять дистанцию и не делать резких движений», - добавил эксперт.

Он также подчеркнул, что автомобилистам не стоит ждать, пока дворники расчистят парковочные места, и сделать это самостоятельно.