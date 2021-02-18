РИАМО – 18 фев. Терапевт Ирина Ярцева объяснила, что «барическая пила», с которой столкнутся жители столичного региона в ближайшие дни, не представляет угрозы для гипертоников, а молодежь и вовсе не почувствует колебаний, сообщает Nation News.



Ранее жителей столичного региона предупредили о том, что надвигаются резкие перепады давления. По прогнозам, давление будет прыгать вверх-вниз несколько дней приблизительно на десять пунктов.



«Подобные метеоусловия сохраняются на планете уже тысячи лет. Энергичные, молодые люди, обладающие более эластичными сосудами, вообще этого не чувствуют, не обращают внимания. Наш организм так устроен, что компенсирует все эти скачки — адаптируется», – сказала Ярцева.



Она добавила, что сложности могут испытывать люди с повреждениями сосудистой стенки, но это не приведет к тяжелым последствиям.



Ярцева отметила, что нужно постоянно двигаться, тогда сосуды будут упругими и природные колебания будут не страшны.

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