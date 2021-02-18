РИАМО - 18 фев. В районе дома 2Б по Минской улице в сторону проспекта Генерала Дорохова восстановили автомобильное движение, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Движение транспорта восстановлено», - говорится в сообщении.

Ранее на этом участке столкнулись грузовик и легковушка. Движение автомобилей в сторону проспекта Генерала Дорохова было полностью перекрыто.

На данный момент загруженность дорог в Москве составляет пять баллов из десяти возможнных.