РИАМО - 18 фев. В районе дома 2Б по Минской улице в сторону проспекта Генерала Дорохова восстановили автомобильное движение, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Движение транспорта восстановлено», - говорится в сообщении.
Ранее на этом участке столкнулись грузовик и легковушка. Движение автомобилей в сторону проспекта Генерала Дорохова было полностью перекрыто.
На данный момент загруженность дорог в Москве составляет пять баллов из десяти возможнных.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии