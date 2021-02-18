РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 фев. В Домодедовской центральной городской больнице открыли центр амбулаторной онкологической помощи, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

«Открыли в Домодедовской центральной городской больнице центр амбулаторной онкологической помощи.<...> Это важное звено первичной помощи пациентам, которым необходима своевременная диагностика и наблюдение онкоспециалистов», - написал Двойных на своей странице в соцсети Instagram.

Всего в Подмосковье семь таких центров. Двойных отметил, что борьба с онкологическими заболеваниями входит в число приоритетных задач нацпроекта «Здравоохранение».