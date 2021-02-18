РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 фев. Пожар в многоквартирном доме на улице Пришвина в подмосковном Красногорске в четверг обошелся без пострадавших, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В четверг в 17:40 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в одной из квартир в доме на улице Пришвина в микрорайоне Опалиха.

«В 18:31 ликвидация пожара. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекли 16 человек и четыре единицы техники.