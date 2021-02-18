РИАМО - 18 фев. Актер МХТ имени А. П. Чехова Алексей Кравченко рассказал о смешных ситуациях на сцене во время спектаклей с участием Андрея Мягкова.

По словам Кравченко, в общении с коллегами Мягков был открытым и добродушным, но как педагог он мог быть по-мужски жестким.

«Никогда не было такого, что я вижу Мягкова и он не разулыбается и не скажет: «Ой, мой дорогой, привет, привет…», а потом обнимет тебя, спросит: «Что у тебя происходит?». Всегда интересовался, всегда в глаза смотрел», - сказал Кравченко.

Также Кравченко рассказал, что Мягков постоянно пытался его «расколоть» на сцене. Это невидимая для зрителей игра, когда театральные артисты пытаются своими незаметными действиями выбить коллег из образа или рассмешить во время спектакля, сбить с толку. Для этого актеры могут скорчить смешную физиономию или использовать необычные предметы в разгар постановки.

«Потом я осмелел и попробовал «расколоть» его в ответ. Я понял, что он начинает поправлять очки, как-то закрывает лицо. Подошел ко мне за кулисы и говорит: «Я тебя умоляю, не коли меня на сцене. Я расколюсь, я уйду со сцены», - добавил Кравченко.

По его словам, в общении Мягков был добродушным и отзывчивым, но личную жизнь держал в тайне.

Советский и российский актер Андрей Мягков умер в четверг в возрасте 82 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В последнее время Мягков вел уединенный образ жизни и не играл на сцене родного МХТ имени Чехова.