РИАМО - 18 фев. На улице Марьиной Рощи построят новый жилой комплекс в стиле модернизма, его жилая часть будет состоять из трех высотных башен и двух клубных домов средней этажности, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«В отличие от лаконичных высоток, они имеют сложный объем и необычные фасады из алюминия, анодированного под золото и бронзу. А модули этажей меняют угол поворота в зависимости от видовых характеристик: если из окон нижних этажах виден двор комплекса, то с верхних открывается более панорамный вид», – сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству столицы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что авторы называют проект манифестом модернистских принципов в архитектуре. Три строгие монолитные башни обладают выразительным завершением. Так, высокие стеклянные этажи на вершине займут пентхаусы.

Архитектор и сооснователь бюро Kleinewelt architekten Сергей Переслегин отметил, что основой проекта является строгость и простота линий, чистота пропорций, а также яркие эмоциональные вкрапления, создающие дополнительное настроение – все эти решения противоположны и контрастируют между собой.

В первую очередь планируется построить пять разновысотных зданий ЖК, которые будут объединены подземной парковкой, а также офис продаж. Далее возведут здание для детсада и образовательного центра.​