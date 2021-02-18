РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 фев. В 2020 году в микрорайоне Западный в Домодедове поздравили 27 долгожителей, сообщил начальник территориального отдела микрорайона Дмитрий Негорожин.

В четверг в микрорайоне Западный прошел отчет администрации перед населением с участием депутата Мособлдумы Олега Жолобова, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского и заместителей главы администрации.

«В 2020 году свои 90-, 95- и 100-летние юбилеи отпраздновали 27 жителей нашего микрорайона. От администрации городского округа Домодедово им была вручена единовременная материальная помощь на сумму 430 тысяч рублей», - сказал Негорожин.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.