РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 фев. В микрорайоне Западный в Домодедове в 2020 году ветеранам вручили 96 юбилейных медалей, сообщил начальник территориального отдела микрорайона Дмитрий Негорожин.

В четверг в микрорайоне Западный прошел отчет администрации перед населением с участием депутата Мособлдумы Олега Жолобова, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского и заместителей главы администрации.

«Участникам и ветеранам Великой Отечественной войны было вручено 96 юбилейных медалей», - сказал Негорожин.

В микрорайоне проживают два участника Великой Отечественной войны, 93 труженика тыла, один житель блокадного Ленинграда, четыре бывших несовершеннолетних узника фашистских концлагерей, 878 граждан, рожденных в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.