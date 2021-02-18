РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 фев. В 2020 году в теротдел микрорайона Западный Домодедова поступило 41 обращение, сообщил начальник территориального отдела Дмитрий Негорожин.

В четверг в микрорайоне Западный прошел отчет администрации перед населением с участием депутата Мособлдумы Олега Жолобова, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского и заместителей главы администрации.

«За отчетный период в территориальный отдел поступило 41 обращение граждан. Из них на личном приеме начальника рассмотрено 38 человек», - сказал Негорожин.

Он добавил, что на отчете в 2019 году главой Домодедова были даны 27 поручений. В настоящее время 10 из них выполнены, по девяти даны разъяснения, восемь находятся в работе.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.