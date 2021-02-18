РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 фев. В микрорайоне Западный Домодедова в 2020 году снесли 38 гаражей, сообщил начальник территориального отдела Дмитрий Негорожин.

В четверг в микрорайоне Западный прошел отчет администрации перед населением с участием депутата Мособлдумы Олега Жолобова, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского и заместителей главы администрации.

«МБУ «Комбинат благоустройства» осуществлен снос 38 несанкционированных металлических гаражей на улицах Текстильщиков, Талалихина, Рощинская, которые в большинстве своем не использовались жителями нашего микрорайона», - сказал Негорожин.

Он добавил, что уборка территорий, занимаемой гаражами, позволила улучшить вид улиц, и данная работа будет продолжена в текущем году.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.