РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 фев. В рамках программы по переселению жителей из ветхого жилья в микрорайоне Западный жителям предоставили почти 150 квартир, сообщил начальник территориального отдела Дмитрий Негорожин.

В четверг в микрорайоне Западный прошел отчет администрации перед населением с участием депутата Мособлдумы Олега Жолобова, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского и заместителей главы администрации.

«На улице Текстильщиков реализуется муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого жилого фонда». Так на расселение 43 ветхих домов на улицах Текстильщиков и Заречная в нашем микрорайоне возникли пять очередей <…>. Уже предоставлено почти 150 квартир общей площадью 8 350 квадратных метров», - сказал Негорожин.

Переселение первой очереди завершено на 97%, второй – на 85%. Негорожин отметил, что застройку и заселение домов ведет строительная компания «Гюнай».

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.