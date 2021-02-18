РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 фев. В четверг вручили награды волонтерам за оказание неоценимой помощи жителям Балашихи в период распространения Covid-19 и вклад в развитие институтов гражданского общества, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Награды вручили в четверг на третьем пленарном заседании Общественной палаты во главе с ее председателем Еленой Жаровой, в котором приняли участие представители главного управления социальных коммуникаций Московской области, заместитель главы Балашихи Алексей Ковязин, делегации из трех муниципалитетов - Звездного городка, Лосино-Петровского и Реутова, волонтеры, общественники региона.

«Сегодня (в четверг - ред.) проведено очередное пленарное заседание общественной палаты Балашихи. Новый созыв был сформирован 6 ноября 2020 года, и за эти три месяца работы у нас уже огромные результаты и большое взаимодействие с институтами гражданского общества. Сегодня 45 членам палаты Балашихи были вручены удостоверения. Мы заслушали отчеты двух комиссий по делам по молодежи, социальной политике и здравоохранению», - сказала Жарова.

Она добавила, что впервые для обмена опытом к ним на заседание приехали делегации из трех муниципалитетов: Звездного городка, Лосино-Петровского и Реутова.

«Нам есть чем поделиться с ними. Почти год назад был сформирован отряд волонтеров, и это наша сила и опора. Многие из волонтеров стали членами Общественной палаты или консультант-экспертами. На базе Общественной палаты Балашихи открыт областной ресурсный центр волонтеров Подмосковья. Всего по региону открыто пять таких центров», - подчеркнула Жарова.

Советник министра правительства региона по социальным коммуникациям Евгений Кулаков поблагодарил Жарову за созданный волонтерский корпус.

«Это мощная сплоченная сила, которая проявила себя исключительно с позитивной стороны за время пандемии. Хочу пожелать продуктивного года и максимального взаимодействия, потому что Общественная палата - то самое связующее звено, которое соединяет власть и население. Вы помогаете слышать людей и быть к ним чуткими, решать их проблемы», - подчеркнул Кулаков.

От ГУ социальных коммуникаций правительства региона он вручил благодарственные письма шести волонтерам за оказание помощи жителям Балашихи в период распространения Covid-19.

Ковязин также поблагодарил волонтеров, оказавших добровольную неоценимую помощь жителям городского округа в период пандемии и вручил благодарственные письма главы Балашихи Сергея Юрова пяти волонтерам.