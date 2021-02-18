РИАМО - 18 фев. Музей Маяковского в Москве ожидает капитальный ремонт, там обновят вентиляцию, системы пожаротушения, сигнализации, отопления, инженерные сети, сообщается на сайте RosTender.info.

«Департамент культуры Москвы объявил тендер по выбору подрядчика для проведения работ. Стоимость капремонта оценивается в 168,8 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Заявки на участие в тендере можно подать до 15 марта. После этого конкурсная комиссия выберет победителя. Ремонт будет длиться 11 месяцев. Рабочие займутся не только системами вентиляции и сигнализацией, но и обновят отопление, а также обеспечат доступ в театра для маломобильных граждан.

Здание музея находится на Лубянском проезде в Москве. Музей основала в 1937 году Лиля Брик. Изначально он располагался в Гендриковом переулке, где поэт проживал вместе с Лилей и Осипом Бриками. Но В 1972-м году музей был перемещен в бывшую коммунальную квартиру в Лубянском проезде, где Маяковский покончил жизнь самоубийством.

В 1987–1989 годах в музее прошла большая перестройка и полное обновление экспозиции. Однако основанием для его работы всегда было творчество поэта Владимира Маяковского.

В музее представлено более 17 тысяч экспонатов. Сейчас посетители музея могут попасть на такие выставки, как «Гео-метрия в культуре XX-XXI веков. К столетию Баухауса», «Союз молодежи. Русский авангард 1909 - 1914», «Окна сатиры» и другие.