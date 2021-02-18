РИАМО - 18 фев. При нештатных ситуациях, возникших на дорогах Московской области, нужно обращаться на горячие линии Минтранса региона, «Автодора», ФКУ «Центравтомагистраль», либо на номер 112, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Так, если ЧП произошло на Волоколамском, Егорьевском, Носовихинском, Пятницком, Старосимферопольском, Можайском, Каширском, Фряновском и других шоссе нужно звонить на горячую линию Минтранса Помосковья: 8 (495) 228-19-19.

Если что-то произошло на федеральных и платных дорогах, подведомственных ГК «Автодор», следует звонить по телефонам: 8 (800)707-23-23 или *2323 (с мобильного телефона). Ситуационный центр: 8 (495)-580-98-41.

При нештатных ситуациях на федеральных дорогах, подведомственным ФКУ «Центравтомагистраль», нужно звонить по номерам: 8 (499)-654-01-09; 8 (916) 920-59-34. Речь идет о А-103 «Щелковское шоссе», А-104 «Дмитровское шоссе», А-106 «Рублево-Успенское шоссе», А-107 «Московское малое кольцо» (от М-10 до «Сенькино-Секерино»), а также о А-108 «Московское большое кольцо», А-109 «Ильинское шоссе», А-112 «Чепелево-Вельяминово», М-2 «Крым» (Симферопольское шоссе), М-7 «Волга» (Горьковское шоссе), М-8 «Холмогоры» (Ярославское шоссе), М-9 «Балтия» (Новорижское шоссе), М-10 (Ленинградское шоссе), Р-22 «Каспий».

Кроме того, при возникновении любых нештатных ситуация нужно звонить на номер 112.