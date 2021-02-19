РИАМО - 19 фев. Серия состязаний на Кубок Москвы по экстремальным видам спорта состоится 21 февраля в рамках Moscow Extreme Week, «Триколор» покажет соревнования для широкой аудитории, говорится в сообщении пресс-службы компании.
Открывать соревновательный день будут финальные состязания по веломотокроссу среди женщин-любителей. На смену им на площадку выйдут профессионалы по BMX. Во второй половине соревновательного дня состоится полуфинал среди спортсменов-экстремалов по скейтбордингу и прыжкам на батуте.
«За ходом всех соревнований можно следить в прямом эфире канала «Спортивный» «Триколора». Трансляция начнется в 09:00 и завершится в 23:00», - отмечается в сообщении.
В компании отметили, что экстремальные виды спорта приобретают все большую популярность среди молодежи.
В феврале «Триколор» запустил новый канал «Спортивный», который сосредоточился на трансляции российских соревнований по горным лыжам, экстремальным видам спорта, регби, единоборствам, стрельбе, авто- и мотоспорту. На канале регулярно проходят прямые включения с площадок.
Moscow Extreme Week проходит с 17 по 22 февраля. В течение шести дней участники борются за звание чемпионов в семи экстремальных дисциплинах.
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