РИАМО - 19 фев. Серия состязаний на Кубок Москвы по экстремальным видам спорта состоится 21 февраля в рамках Moscow Extreme Week, «Триколор» покажет соревнования для широкой аудитории, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Открывать соревновательный день будут финальные состязания по веломотокроссу среди женщин-любителей. На смену им на площадку выйдут профессионалы по BMX. Во второй половине соревновательного дня состоится полуфинал среди спортсменов-экстремалов по скейтбордингу и прыжкам на батуте.

«За ходом всех соревнований можно следить в прямом эфире канала «Спортивный» «Триколора». Трансляция начнется в 09:00 и завершится в 23:00», - отмечается в сообщении.

В компании отметили, что экстремальные виды спорта приобретают все большую популярность среди молодежи.

«От любительских баттлов формат мероприятий постепенно дошел до уровня чемпионатов по отдельным видам спорта. Важно, что наблюдать за спортсменами можно будет не только на арене, но и по ТВ. Мы рады присоединиться к проекту и будем транслировать весь соревновательный день для широкой аудитории», - сказали в «Триколоре».

В феврале «Триколор» запустил новый канал «Спортивный», который сосредоточился на трансляции российских соревнований по горным лыжам, экстремальным видам спорта, регби, единоборствам, стрельбе, авто- и мотоспорту. На канале регулярно проходят прямые включения с площадок.

Moscow Extreme Week проходит с 17 по 22 февраля. В течение шести дней участники борются за звание чемпионов в семи экстремальных дисциплинах.​