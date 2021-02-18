РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. В подмосковных Люберцах пройдет турнир «Дворовых команд 2021» 21 февраля, приглашаются все желающие, сообщил «РИАМО в Люберцах» один из жителей Андрей Курганов.

«Приглашаем всех принять участие в турнире «Дворовых команд 2021», который пройдет уже в это воскресение, 21 февраля, в 12:00 по Октябрьскому проспекту двор домов №№ 8, корпус 3; 10, корпус 1. Участвуют все желающие, умеющие стоять на коньках и держать клюшку», - сказал Курганов.

Победителей наградят грамотами от спорткомитета города Люберцы.

«Горячий чай, выпечка, от депутата Александр Климанова. Возможно выступление фигуристки из СДЮШ «Урожай» и кого-то из певцов», - завершил Курганов.