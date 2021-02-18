РИАМО - 18 фев. Введение Дня ЗОЖ позволит информировать россиян о серьезных проблемах со здоровьем, многие из которых являются следствием эмоционального неблагополучия, сообщила РИАМО врач-психиатр, психотерапевт и нарколог, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

Ранее руководитель проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев предложил установить в РФ День здорового образа жизни. Согласно его инициативе, праздник нужно отмечать 7 апреля, сделав этот день выходным.

«Кажется, один день в году ничего не изменит, но это не так. Мы видим результаты мероприятий в День психического здоровья, в дни, связанные с профилактикой ВИЧ и онкологии. Поэтому и День ЗОЖ нам очень нужен. Как психиатр, психотерапевт и нарколог, я бы хотела, чтобы в этот день были мероприятия, информирующие людей о том, например, что такое расстройства пищевого поведения», - сказала Панова.

По ее словам, важно рассказывать россиянам, что анорексия - это не прихоть юных девушек, а заболевание, а компульсивное переедание - не распущенность, а медицинская проблема.

«Аналогично с зависимостями - от табака, алкоголя, наркотических средств. Мало сказать, что это вредно для здоровья, важно понять, что это последствие эмоционального неблагополучия. Поэтому мне бы хотелось, чтобы в День ЗОЖ, кроме призывов заниматься спортом и отказаться от вредных привычек, людям рассказывали о том, как и где получить эффективную помощь», - отметила эксперт.

Она подчеркнула, что здоровый образ жизни позволяет избежать болезней и приостановить развитие имеющихся недугов.

«Но иногда нужно сначала оказать лечебную и психологическую помощь человеку, чтобы он мог соблюдать принципы ЗОЖ», - отметила Панова.

По ее словам, важно не только популяризировать здоровый образ жизни и формировать мнение, что это престижно, современно и привлекательно, но при этом не обидеть тех, кто пока не справился со своей проблемой, ведь именно таким людям этот день должен помочь.