РИАМО - 18 фев. На 20-21 февраля транзит грузовиков свыше 12 тонн переводится на ЦКАД, это сократит транзитные поездки и освободит МКАД и другие важные магистрали, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Для грузовиков, которые едут в Москву и Московскую область и имеют действующий пропуск, ничего не изменится. Проверить пропуск можно тут или по телефону 3210», - говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать с 9:00 20 февраля по 9:00 22 февраля. В этот период большегрузы весом более 12 тонн не смогут проехать транзитом через МКАД и по региональным дорогам Подмосковья в границах Московского малого кольца.

Ограничения не коснутся грузовиков с действующими пропусками, направляющихся в Москву и Подмосковье, а также на транспортировку дорожно-эксплутационной и уборочной техники. Еще это не коснется тех, кто осуществляет перевозку опасных грузов при наличии спецразрешения.

Водителей и владельцев большегрузов попросили учитывать эти ограничения и заранее планировать маршруты движения, используя ЦКАД или бетонные кольца А-107 и А-108.

По интересующим вопросам можно обратиться в контакт-центр Московского транспорта 8-495-539-5454, 3210 (с мобильного) или по номеру горячей линии МТДИ МО 8-495-228-19-19.

В минувшие выходные из-за сильного снегопада более 1 тысячи фур парализовали дороги, ведущие в Подмосковье. 10-балльные пробки сохранялись на протяжении нескольких часов. В заторы попали порядка 85 тысяч человек, максимальная длина пробок составила – 1,4 километра. Перенос транзита на ЦКАД сделает быстрее и безопаснее поездки по МКАД для 25 миллионов жителей Московской агломерации.