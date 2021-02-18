РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. В подмосковном Подольске завершились соревнования по конкуру «Не отступать и не сдаваться!», посвященные Дню защитника Отечества, в ходе которых определили 12 лучших спортсменов, сообщается в группе «Конноспортивный клуб ФАВОРИТ г.о. Подольск М.О» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске 17 февраля на территории КСК «Фаворит» прошли соревнования «Не отступать и не сдаваться!» по конкуру, посвященные Дню защитника Отечества. В состязаниях приняли участие спортсмены КСК «Фаворит» и воспитанники МУ СШОР «Фаворит».

«На маршруте 110 сантиметров с перепрыжкой победила Наталья Жданова на Буржуе (МУ СШОР «Фаворит»). Второе место у Анастасии Скицкой на Моцарте (КСК «Фаворит»). Третье - у Анастасии Тен на Каракезе (МУ СШОР «Фаворит»). Поздравляем победителей и призеров соревнований и желаем им мастерства и спортивного совершенствования! А также поздравляем всех мужчин с наступающим Днем защитника Отечества!» - говорится в сообщении.

Маршрут 100 сантиметров с перепрыжкой лучше всех одолела Владислава Авдонина на Орнэлле (КСК «Фаворит»), второй стала Мария Диденкова на Буржуе (МУ СШОР «Фаворит»), третьей - Анастасия Тен на Марте-Виктории (МУ СШОР «Фаворит»).

Первое место на маршруте 80 сантиметров на чистоту и резвость заняла Арина Даляк на Ва Банке (МУ СШОР «Фаворит»), за ней идет Мария Филипская на Рамзесе (МУ СШОР «Фаворит»), а завершает круг призеров Вравара Хлапова на Отланде (МУ СШОР «Фаворит»).

Лучше всех прошла маршрут 60 сантиметров с элементами управления на стиль посадки всадника Дарья Маркевич на Рамзесе (МУ СШОР «Фаворит»), вторая - Олеся Титова на Фархаде (КСК «Фаворит»), третья - Дарья Плахотнюк на Фархаде (КСК «Фаворит»).