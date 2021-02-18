РИАМО - 18 фев. В Московской областной думе приняли законопроект, расширяющий условия получения льгот компаниями, на балансе которых есть комплексы по обращению с отходами производства и потребления (КПО), сообщается на сайте регионального парламента.

С 1 января 2019 года компании, на балансе которых стоят КПО, освобождались от уплаты налогов на 10 лет с момента постановки объекта на бухгалтерский учет. Но получить такую льготу можно было только при условии, что объект введен в эксплуатацию не позднее 1 марта 2020 года.

«В 2019 году данная налоговая льгота не была востребована, так как не было пользователей. Это связано с тем, что КПО в Московской области вводились позднее, чем установлено в законе. Поэтому считаем логичным продлить срок, чтобы компании смогли воспользоваться такой льготой», - отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

Таким образом, в Мособлдуме приняли решение сместить ограничение по сроку ввода комплекса в эксплуатацию до 31 декабря 2021 года.

«Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов из бюджета Московской области. Налоговые расходы оцениваются в размере 251,2 миллиона рублей», - добавила исполняющая обязанности министра экономики и финансов Московской области Валерия Волкова.

Для получения льготы также нужно, чтобы мощность объекта составляла не менее 300 тысяч тонн в год. Кроме того, между организацией и министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области должно быть заключено соглашение об условиях эксплуатации комплекса.

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