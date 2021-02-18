РИАМО - 18 фев. Хирурги Детской больницы №9 имени Г.Н. Сперанского извлекли из желудка годовалого мальчика 117 магнитных шариков от конструктора, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.

Оказалось, что мальчик играл под присмотром старшей сестры. Когда мама начала собирать конструктор, выяснилось, что не хватает половины магнитных шариков. Родители немедленно вызвали скорую помощь. У девочки все оказалось в порядке, а снимок желудка мальчика показал ком из магнитных шариков.

«Специальными инструментами мы извлекли из желудка пациента аж 117 мелких инородных предметов! К счастью, магнитные шарики, притянувшись друг к другу, не успели нарушить функцию желудка», - сказал заведующий отделением гнойной хирургии №2 Нодари Зурбаев.

Он отметил, что после операции малышу назначили антибактериальную, инфузионную терапию. Сейчас ребенка уже готовят к выписке. Врачи напоминают, что нельзя оставлять детей без присмотра, когда они играют с мелкими предметами.

Детская городская клиническая больница № 9 имени Г.Н. Сперанского является многопрофильным специализированным стационаром. 40 клинических отделений круглосуточно оказывают экстренную и плановую помощь детям и подросткам до 18 лет.