РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. Команда Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» заняла первое место в областном первенстве по лыжному спорту среди работников госучреждения, сообщается в группе Подольское ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

Спасатели «Мособлпожспас» 17 февраля приняли участие в первенстве по лыжному спорту среди работников госучреждения. Мероприятие прошло на базе лыжной трассы физкультурно-оздоровительного комплекса «Волкуша» в городском округе Лыткарино.

«В общекомандном зачете первое место у Подольского территориального управления, второе - у Люберецкого территориального управления, третье - у Орехово-Зуевского территориального управления. Поздравляем и желаем новых спортивных достижений и побед!» - говорится в сообщении.

В личном зачете первое место занял пожарный из Подольского ТУ Андрей Пантюхин, второе - из Орехово-Зуевского ТУ Виктор Петухов, третье из Люберецкого ТУ Игорь Антошин. Победители соревнования получили грамоты, кубки и памятные призы ГКУ Московской области «Мособлпожспас.

В соревнованиях приняли участие 14 команд по четыре человека в каждой. Спортсмены выступили в индивидуальном забеге на пять километров. Победителей определяли в личном зачете, командное первенство засчитывалось по общей сумме баллов.