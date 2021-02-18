РИАМО - 18 фев. Загруженность столичной дорожной сети в настоящий момент достигла восьми баллов из десяти возможных, основные затруднения наблюдаются на центральных улицах города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Большие проблемы с движением наблюдаются на Садовом и Третьем транспортном кольцах, рядом с метро «Маяковская», «Китай-город», «Таганская», а также на улицах Маросейка, Тверская и других.

Также серьезные проблемы с движением транспорта возникли на севере, северо-западе, западе, северо-востоке, востоке и юге МКАД.

Согласно прогнозам, к 21:00 загруженность городских дорог снизится до 5 баллов, а к 23:00 – до 3 баллов.