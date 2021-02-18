РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. В подмосковном Подольске 21 и 22 февраля не будет приема документов по услугам Росреестра, 23 февраля нерабочий день, сообщается в группе «МБУ Городского округа Подольск «МФЦ» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые заявители! В связи с проведением технических работ в информационных системах Росреестра 21 и 22 февраля в МФЦ округа прием документов по услугам Росреестра осуществляться не будет», - говорится в сообщении.

23 февраля - нерабочий день. Жителей попросили планировать посещение МФЦ заранее.