РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. В четверг в клубе «Активное долголетие», расположенном в Доме ветеранов Люберец, вакцинацию от коронавируса прошли 12 человек в возрасте старше 60 лет, говорится в сообщении Люберецкой областной больницы.

«18 февраля за два часа в клубе «Активное долголетие» (улица Куракинская, дом 5) привились от коронавируса 13 человек, из них 12 - люберчане старше 60 лет. У 11 человек имеются хронические заболевания», - отмечается в сообщении.

Все горожане получили сертификаты с указанием места и времени проведения вакцинации с рекомендацией вести дневник наблюдения за состоянием здоровья. В учреждении здравоохранения отметили, что для формирования стойкого иммунитета вакцинацию от Covid-19 нужно пройти в два этапа с разницей в 21 день.

Люберчане могут вакцинироваться на базе поликлинических отделений №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 11 и в стационарных пунктах на территории округа: ТЦ «Орбита»: Октябрьский проспект, дом 336, часы работы: вторник, четверг, суббота, воскресенье с 12:00 до 19:00. ТЦ «Светофор»: улица Побратимов, дом 7, часы работы: вторник, четверг, суббота, воскресенье с 12:00 до 19:00. МФЦ «Центральный»: улица Звуковая, дом 3, часы работы: среда, пятница, суббота, воскресенье с 12:00 до 19:00. ТЦ «Торговые ряды»: улица Инициативная, дом 7Б, часы работы: понедельник, среда, пятница, воскресенье с 12:00 до 19:00.

Клуб «Активное долголетие»: улица Куракинская, дом 5, часы работы: четверг с 10:00 до 12:00. МЦ «Марусино»: деревня Марусино, улица Заречная, дом 10 корпус 1, часы работы: среда, суббота с 10:00 до 16:00. ТК «Текстиль профи»: поселок Октябрьский, улица Ленина, дом 47, часы работы: суббота с 10:00 до 19:00. Территориальное управление в Малаховке: улица Комсомольская, дом 1А, часы работы: вторник, среда с 16:00 до 21:00, суббота с 11:00 до 15:00.

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Текстовая трансляция

18 ФЕВРАЛЯ

- В Москве отмечается спад заболеваемости Covid‑19 во всех возрастных группах.

Среди учащихся средней и старшей школы заболеваемость снизилась на 27%, а среди учащихся начальных классов – на 11%. Если сравнивать с пиком эпидемии, то падение в среднем больше, чем на 60%. Эти показатели говорят о том, что момент возвращения учеников в школы был выбран правильно, эпидемиологическая ситуация не ухудшилась, и, я надеюсь, будет продолжать с каждым днем только улучшаться заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

- Губернатор Подмосковья получил право вводить дополнительные периоды тишины в самоизоляцию. Ранее поправки в областной закон о тишине вносила Мособлдума.

- Сфера торговли и услуг, индустрия отдыха и развлечений понесли наибольшие потери в Подмосковье в период пандемии коронавируса. В список также включены деятельность по предоставлению бытовых услуг населению, розничная торговля, стоматологические услуги, СМИ.

- Соблюдение мер против Covid в отелях Подмосковья стали контролировать через приложение. Итоги осмотра фиксируют в приложении, а проверки на объектах проводят еженедельно.

- Тяжесть течения коронавирусной инфекции может зависеть от группы крови человека. Чаще и тяжелее других переносят инфекцию люди со II и IV группами крови

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 13 447 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 577 больных. В Москве - 1950.

- Почти 600 тыс москвичей сделали прививки от коронавируса. В ближайшее время в городе планируют провести несколько крупных исследований по вакцинации от Covid-19.

- Международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт» запустили в Москве. Вакцинация этим препаратом будет проводиться в один этап.