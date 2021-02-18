РИАМО - 18 фев. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, которого обвиняют причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК Росси Юлия Иванова.

«Ночью 18 февраля на остановке общественного транспорта, вблизи Сиреневого бульвара в Москве, между ранее не знакомыми мужчинами произошел конфликт, перешедший в драку, в ходе которой подозреваемый причинил потерпевшему 1971 года рождения, не менее 5 колото-резаных повреждений ножом», - сказала Иванова.

Она добавила, что от полученных ранений мужчина скончался на месте. Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого на месте преступления. Он признал свою вину.

В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.