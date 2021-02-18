РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. В подольском конструкторском бюро «СПКБ Техно» в 2021 году планируют выпустить не менее 10 новых кабелей для Арктики, предприятие участвует в программе по освоению Крайнего Севера с 2014 года, сообщил директор предприятия Максим Тугучев.

Журналистов Подольска в рамках Года науки и технологий в России в четверг ознакомили с производственной деятельностью группы компаний «СПКБ». В состав группы входят три предприятия – разработчик уникального кабеля специального назначения АО «СПКБ Техно», АО «ЭСПКБ Техно» и ООО «СПКБ Пром». Промплощадка находится на улице Бронницкой. Делегацию возглавил начальник управления по инвестиционной деятельности, развитию производства и предпринимательства администрации округа Иван Шляхтин.

«Сейчас идет освоение Арктики, требуются сложные узлы и оборудование. Там используют специфические кабели, которые должны обладать маслобензостойкостью и морозостойкостью. Мы делаем как раз такое оборудование и защитные покровы для кабеля. В 2014 году мы подключились к проектам по освоению Арктики. За это время сделали новые виды кабелей, защитные конструкции, покровы. Всего около 20 разных конструкций. В 2021 году планируем расширять линейку специализированных кабелей для управления и автоматизации и выпустить не менее 10 новых», - сказал Тугучев.

По его словам, в 2020 году на предприятии для специальных кабелей сделали около 200 единиц оборудования. Для Арктики - несколько десятков видов оборудования. Конструкторское бюро самостоятельно разрабатывает электронику, электрику и машиностроение, применяет свою металлообработку. Делает станки под уникальные и зачастую единичные задачи.

«Возможно применение новых защитных покрытий. Например, запекание в кремнеорганическом лаке или других инновационных материалах. Срок службы наших кабелей для Арктики составит около 20-25 лет, раньше он не превышал 10-15 лет. Увеличить срок службы позволило применение новых материалов и компоновка слоев конструкции», - заключил Тугучев.

По словам Шляхтина, на промышленной площадке СПКБ разместились более 10 различных производств. На кабельном производстве работает более 250 человек. Средняя заработная плата составляет около 50 тысяч рублей. В 2020 году предприятие заплатило более 33 миллионов рублей налогов.