РИАМО - 18 фев. Врачи Видновской районной больницы спасли пациента, который вернулся из отпуска в экзотической стране с коронавирусной инфекцией, но не обратил на нее внимания, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Пациент посчитал, что повышенная температура связана с акклиматизацией и солнечным ударом. Позднее у мужчины началась одышка и боли в груди.

«При поступлении в больницу у него была диагностирована двусторонняя пневмония, ПЦР-исследование подтвердило Covid-19. Помимо этого, из-за укуса насекомого у пациента развился абсцесс правого наружного слухового прохода», - сказала заведующая ЛОР-отделением больницы Кристина Таджикулова.

Она пояснила, что речь идет о гнойном воспалении, которое способно привести к внутричерепным осложнениям и смерти. Абсцесс вскрыли, место воспаления прочистили и обработали.

Сейчас пациента лечат от последствий абсцесса наружного уха и коронавирусной инфекции. После прохождения курса лечения мужчину выпишут домой.

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Текстовая трансляция

18 ФЕВРАЛЯ

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Среди учащихся средней и старшей школы заболеваемость снизилась на 27%, а среди учащихся начальных классов – на 11%. Если сравнивать с пиком эпидемии, то падение в среднем больше, чем на 60%. Эти показатели говорят о том, что момент возвращения учеников в школы был выбран правильно, эпидемиологическая ситуация не ухудшилась, и, я надеюсь, будет продолжать с каждым днем только улучшаться заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

- Губернатор Подмосковья получил право вводить дополнительные периоды тишины в самоизоляцию. Ранее поправки в областной закон о тишине вносила Мособлдума.

- Сфера торговли и услуг, индустрия отдыха и развлечений понесли наибольшие потери в Подмосковье в период пандемии коронавируса. В список также включены деятельность по предоставлению бытовых услуг населению, розничная торговля, стоматологические услуги, СМИ.

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