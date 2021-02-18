РИАМО - 18 фев. С начала 2021 года в Подмосковье поголовье коров увеличилось более чем на 5 тысяч голов и составило 6% относительного аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах Московской области с начала года насчитали 86 646 голов коров», – сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он добавил, что прирост относительно аналогичного периода прошлого года составляет 6%. Тогда общее число животных составляло 81 555 голов. Также увеличилась молочная продуктивность коров с 7,3 до 7,7 тысячи килограммов на одну корову за год.

Ранее ветеринары Подмосковья сообщили о планах осмотреть порядка 230 тысяч голов крупного рогатого скота к пастбищному сезону.