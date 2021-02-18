РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. Общественник подмосковного Подольска не выявил нареканий в работе дежурной части 2-го отдела полиции, сообщается в группе «УМВД России по г.о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В целях осуществления общественного контроля за деятельностью полиции член общественного совета при УМВД России по Подольску протоиерей Петр Дынников посетил 2-ой отдел полиции.

«В ходе проверки общественник оценил работу сотрудников дежурной части по линии приема обращений и заявлений от граждан, наполненность информационных стендов на предмет наличия сведений о руководстве, образцов заявлений и памяток о способах совершения дистанционных видов мошенничества. Полицейские рассказали проверяющему о перечне доступных государственных услуг на Едином портале и преимуществах его использования», - говорится в сообщении.

По итогам визита Петр Дынников дал положительную оценку деятельности сотрудников полиции, ответственных за данную линию работы.