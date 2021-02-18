РИАМО - 18 фев. В «Международном онкологическом центре» в Коломенском городском округе установлено инновационное медоборудование для проведения лучевой терапии, губернатор Подмосоквья Андрей Воробьев проверил работу нового медучреждения, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Медицинское учреждение открылось на территории местной ЦРБ в июне прошлого года. Там установили инновационное оборудование. Получить медуслуги можно бесплатно – по полису ОМС.
Отличительная особенность центра – оказание всех видов диагностики и лечения на одной площадке. Организован полный цикл онкологической помощи: консультация, диагностика, операция и терапия.
«В Московской области благодаря диспансеризации взрослого населения, которая началась по инициативе губернатора Андрея Воробьева, за последние годы выросло число раннего выявления хронических заболеваний. В том числе и онкологических. Очень важно продолжать развивать онкологическую помощь в Подмосковье и делать ее более доступной для жителей», - отметила замдиректора по онкологии МОНИКИ Валентина Шикина.
В учреждении установлена новая версия линейного ускорителя Halcyon, который сокращает время лучевой нагрузки в 3 раза - до 10 минут. Это снижает риск повреждения здоровых тканей вокруг опухоли. Ранее такой аппарат в России был только в Москве. Пока он работает в тестовом режиме, полный запуск планируется в марте.
Также планируется открыть диагностический комплекс ПЭТ КТ. В нем можно будет определять сложные случаи злокачественных опухолей, проводить динамическое наблюдение и оценивать эффективность терапии.
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