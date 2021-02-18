РИАМО - 18 фев. В «Международном онкологическом центре» в Коломенском городском округе установлено инновационное медоборудование для проведения лучевой терапии, губернатор Подмосоквья Андрей Воробьев проверил работу нового медучреждения, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Медицинское учреждение открылось на территории местной ЦРБ в июне прошлого года. Там установили инновационное оборудование. Получить медуслуги можно бесплатно – по полису ОМС.

«Препараты здесь есть, поток пациентов большой. Самое главное, что жителям не нужно ездить в Москву или в отдаленные территории - качественную медицинскую помощь можно получить недалеко от дома», - сказал Воробьев.

Отличительная особенность центра – оказание всех видов диагностики и лечения на одной площадке. Организован полный цикл онкологической помощи: консультация, диагностика, операция и терапия.

«В Московской области благодаря диспансеризации взрослого населения, которая началась по инициативе губернатора Андрея Воробьева, за последние годы выросло число раннего выявления хронических заболеваний. В том числе и онкологических. Очень важно продолжать развивать онкологическую помощь в Подмосковье и делать ее более доступной для жителей», - отметила замдиректора по онкологии МОНИКИ Валентина Шикина.

В учреждении установлена новая версия линейного ускорителя Halcyon, который сокращает время лучевой нагрузки в 3 раза - до 10 минут. Это снижает риск повреждения здоровых тканей вокруг опухоли. Ранее такой аппарат в России был только в Москве. Пока он работает в тестовом режиме, полный запуск планируется в марте.

«Для пациентов очень важно, что курс лучевой терапии начинается уже со второго визита. Вся процедура - 10-15 минут. На данном аппарате мы планируем лечить до 1,5 тысячи человек в год. Это в три раза больше, чем раньше», - рассказал врач-радиотерапевт Владимир Петухов.

Также планируется открыть диагностический комплекс ПЭТ КТ. В нем можно будет определять сложные случаи злокачественных опухолей, проводить динамическое наблюдение и оценивать эффективность терапии.